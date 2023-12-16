Мир 16 декабря 2023, 07:27 Конгресс США запретил президенту выходить из НАТО The Hill: Конгресс США ограничил возможности президента по выходу из НАТО Unsplash

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Конгресс США принял закон об оборонном бюджете на 2023–2024 год, в рамках принятого проекта сенаторы запретили президенту выходить из Североатлантического альянса. Об этом сообщила газета The Hill.

Меру по ограничению возможностей лидера США инициировали законодатели Тим Кейн и Марко Рубио. Согласно нововведениям, президент страны не может приостанавливать или прекращать деятельность государства в НАТО или выходить из альянса без согласия сената.

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По мнению Рубио, эта инициатива станет гарантией защиты американских национальных ценностей и обеспечит безопасность «демократическим союзникам».

Сенатор Кейн заявил, что ограничения продемонстрировали НАТО, что американцы поддерживают альянс.

Ранее конгресс США одобрил проект оборонного бюджета. Он составит 886 миллиардов долларов и превысит бюджет прошлого года на 3%. Согласно принятому закону, на помощь Украины Белый дом выделит 300 миллионов долларов. По словам сенатора Чака Шумера, оборонный бюджет поможет США противостоять России и Китаю.