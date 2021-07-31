Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента на 2022 год. Как сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик, одна из статей запрещает президенту Джо Байдену отменять санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Известен автор поправки про «Северный поток — 2».. Это представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур. Теперь законопроект должен поступить на рассмотрение сената США. Если документ будет одобрен, его отдадут на подписание Байдену.

Ранее группа американских сенаторов уже выдвигала президенту ультиматум. 12 парламентариев заявили, что блокируют назначения в Минфин, если правительство не введет новые санкции против газопровода. Сенаторы оформили свои угрозы и направили документ главе казначейства Джанет Йеллен.

Принятия нового документа ждут и на Украине. Как сообщило посольство страны в Вашингтоне, в законопроекте прописана очередная финансовая помощь Киеву. Согласно планам, она может вырасти на 28,5 миллиона долларов. На Украине уже строят планы по этой поддержке. Часть средств собираются потратить на усиление безопасности и рост оборонной отрасли в стране.