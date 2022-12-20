Мир 20 декабря 2022, 15:29 Конгресс США выделит миллионы долларов на информационное противодействие России Сенат США сообщил о выделении миллионов долларов на информационную войну с Россией Pxhere

Читать 360tv в

Конгресс США отдаст 884,7 миллиона долларов правительственному Агентству по глобальным медиа в рамках бюджета на следующий финансовый год. Часть денег уйдет на противодействие России в информационной области в государствах Восточной Европы. Об этом сообщил комитет американского Сената по бюджетным ассигнованиям и суммирующем основные положения бюджета, написал ТАСС.

Всего проект закона предусматривает 884,7 миллионов долларов для Агентства США по глобальным медиа. Это сумма на 24,7 миллиона больше, чем в текущем финансовом году.

Реклама

«Средства укрепят миссию USAGM по информированию, вовлечению и объединению аудитории по всему миру в поддержку свободы и демократии, в том числе новые инструменты, чтобы не дать России обойти запреты вещания на Восточную Европу», — сказано в сообщении.

Реклама

Ранее появилась информация о том, что проект американского бюджета на следующий год предусматривает передачу девяти миллиардов долларов для экипировки, обучения, вооружения военным Украины. Об этом говорится в дополнении к проекту бюджета.