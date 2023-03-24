Мир 24 марта 2023, 17:35 Конгресс США устроил главе TikTok «острый допрос» — СМИ «Коммерсант»: главе TikTok Шоу Цзы Чу устроили «острый допрос» в конгрессе США Unsplash

Читать 360tv в

Гендиректора китайской социальной сети TikTok Шоу Цзы Чу вызвали в конгресс США для беседы по вопросу работы сервиса. Функционеру устроили «острый допрос», сообщил «Коммерсант».

Некоторые американские законодатели общались с Чу на повышенных тонах. Социальную сеть несколько раз назвали «инструментом слежки» и сравнили ее с раковой опухолью. Несмотря на резкие заявления, глава TikTok постарался ответить на все возникающие у конгрессменов вопросы.

Реклама

Власти Штатов обеспокоились тем, что принадлежащая китайской компании ByteDance соцсеть может собирать данные американцев и передавать полученную информацию правительству КНР.

«Я по-прежнему считаю, что коммунистическое правительство в Пекине продолжит контролировать и обладать инструментами влияния на то, что вы делаете», — заявил конгрессмен от Демократической партии Фрэнк Паллоне.

Не устроила встреча и руководство TikTok. Компания опубликовала заявление о том, что члены конгресса «решили играть на публику», отказавшись признавать «реальные решения».

В последние несколько лет у властей США возникали вопросы к использованию китайского сервиса. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал TikTok угрозой безопасности страны.