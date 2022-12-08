Мир 08 декабря 2022, 23:28 Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2023 год C-SPAN: Конгресс США согласовал оборонный бюджет объемом $858 млрд на 2023 год Unsplash

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Палата представителей Конгресса США согласовала проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Его объем составит 858 миллиардов долларов. Заседание транслировал телеканал C-SPAN.

Проект оборонного бюджета ранее одобрили профильные комитеты обеих палат Конгресса. В документе также прописан размер помощи Украине. На обеспечение безопасности страны решили выделить не менее 800 миллионов долларов. Еще шесть миллиардов долларов пойдут на инициативу по «сдерживанию» России в Европе.

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В проект включили пункт о вторичный санкциях против тех, кто «сознательно участвует в значительных транзакциях с золотом с Россией». Документ предусматривает продление запрета на работу с российской стороной в военной сфере. Сотрудничать будет нельзя еще пять лет. Также проект оборонного бюджета превращает запрет на обмен сведениями о системах ПРО с Россией в постоянный.

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Теперь проект передадут на рассмотрение в Сенат. Если его поддержат, то документ поступит на подпись американскому лидеру Джо Байдену. Сумма проекта оборонного бюджета на 2023 год почти на 90 миллиардов долларов превышает объем 2022 года.