17 марта 2023, 10:42
Конгресс США счел сотрудничество Китая с «Росатомом» прямой угрозой Соединенным Штатам
FT: конгрессмены призвали власти США пресечь сотрудничество Китая и «Росатома»
Представители республиканской партии — члены Конгресса США попросили правительство Соединенных Штатов пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией «Росатом» и Китаем. Об этом сообщили журналисты издания Financial Times со ссылкой на письмо, направленное советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану.
Авторами этого обращения и выступили представители республиканцев в Верхней палате американского парламента. Среди них — главы комитетов Конгресса США по иностранным делам, по делам ВС и постоянного комитета по разведке.
Реклама
По мнению авторов письма, сотрудничество КНР и «Росатома» напрямую угрожает Соединенным Штатам. Свое мнение они обосновали поставками урана для китайских реакторов на быстрых нейтронах от российской госкорпорации.
Реклама
«Мы призываем администрацию рассматривать это сотрудничество как <…> еще большее доказательство того, что Россия и Китай работают в тандеме против США», — заключили авторы обращения.
Также они призвали правительство США использовать все средства, чтобы прервать сотрудничество Китая с «Росатомом».
США
Конгресс США
Международные отношения
Китай
Реклама
Реклама