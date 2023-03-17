Мир 17 марта 2023, 10:42 Конгресс США счел сотрудничество Китая с «Росатомом» прямой угрозой Соединенным Штатам FT: конгрессмены призвали власти США пресечь сотрудничество Китая и «Росатома» РИА «Новости»

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Представители республиканской партии — члены Конгресса США попросили правительство Соединенных Штатов пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией «Росатом» и Китаем. Об этом сообщили журналисты издания Financial Times со ссылкой на письмо, направленное советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану.

Авторами этого обращения и выступили представители республиканцев в Верхней палате американского парламента. Среди них — главы комитетов Конгресса США по иностранным делам, по делам ВС и постоянного комитета по разведке.

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По мнению авторов письма, сотрудничество КНР и «Росатома» напрямую угрожает Соединенным Штатам. Свое мнение они обосновали поставками урана для китайских реакторов на быстрых нейтронах от российской госкорпорации.

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«Мы призываем администрацию рассматривать это сотрудничество как <…> еще большее доказательство того, что Россия и Китай работают в тандеме против США», — заключили авторы обращения.

Также они призвали правительство США использовать все средства, чтобы прервать сотрудничество Китая с «Росатомом».