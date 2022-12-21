Мир 21 декабря 2022, 10:41 Конгресс США разработает законопроект об объявлении России государством-агрессором The Hill: конгресс США работает над проектом об объявлении России государством-агрессором Pxhere

Читать 360tv в

Конгресс США совместно с Белым домом работает над проектом закона, позволяющим признать Россию государством-агрессором. Об этом написала газета The Hill, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, присвоение этого статуса стало бы полумерой, поскольку США не хотят включать РФ в список стран — спонсоров терроризма, как просил украинский президент Владимир Зеленский. Однако сейчас термина «государство-агрессор» нет в законодательстве Соединенных Штатов. Из-за этого юридическая проработка нормативно-правового акта идет непросто.

Реклама

Тест документа согласовывают с администрацией американского президента. Законодатели хотели бы как можно быстрее внести его в конгресс. Газета познакомилась с черновиком документа и выяснила, что законопроект даст возможность главе Белого дома самостоятельно присваивать статус «государства-агрессора» любой стране, если она участвует «в акте агрессии против Украины». Также президент США сможет вводить санкции против физических лиц, которые вовлечены в действия против киевского режима.

Реклама

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что администрация американского лидера работает с законодателями в конгрессе для усиления давления на Россию. Об этом написал ТАСС.