Конгресс США рассказал о появившихся основаниях для импичмента Трампа

Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер увидел достаточные основания для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома превысил полномочия и совершил серьезное нарушение.

В комитете выступили четыре эксперта. Их показания Надлер счел убедительными.

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«Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды», — заявил представитель конгресса США.

Надлер также считает, что действия Трампа являются угрозой для национальной безопасности и непосредственной угрозой предстоящим выборам-2020. Об этом сообщил телеканал CNN. Глава комитета также отметил, что существует достаточно свидетельств, которые позволяют обвинить американского лидера в препятствовании правосудию.

Сам Дональд Трамп посчитал «шуткой» доклад о своем импичменте. Документ опубликовал комитет по разведке Палаты представителей США в прошедший вторник, а затем передал его в юридический комитет. Об этом написала «Российская газета».

По словам президента, тот процесс, который затеяли его противники-демократы, «очень плох для страны». В докладе говорится, что Трамп — первый в истории США президент, который пытался помешать расследованию по импичменту, несмотря на полномочия конгресса. Якобы глава Белого дома даже угрожал свидетелям.