Конгресс США призвал увеличить экспорт газа союзникам НАТО
Конгресс США призвал Вашингтон увеличить поставки газа союзникам по НАТО, чтобы уменьшить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил RT.
Конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли считают, что такая инициатива обеспечит энергетическую безопасность партнерам Штатов.
«Энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность», — рассказала Миллер.