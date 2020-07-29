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    29 июля 2020, 12:23

    Конгресс США призвал увеличить экспорт газа союзникам НАТО

    Дарья Морозова

    Конгресс США призвал Вашингтон увеличить поставки газа союзникам по НАТО, чтобы уменьшить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил RT.

    Конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли считают, что такая инициатива обеспечит энергетическую безопасность партнерам Штатов.

    «Энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность», — рассказала Миллер.

    Новости SMI.FM