Конгресс США призвал увеличить экспорт газа союзникам НАТО

Конгрессмены Кэрол Миллер и Дэвид Маккинли считают, что такая инициатива обеспечит энергетическую безопасность партнерам Штатов.

«Энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность», — рассказала Миллер.