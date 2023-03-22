Мир 22 марта 2023, 11:00 Конгресс США призвал Байдена отправить на Украину кассетные боеприпасы Республиканцы попросили президента США Байдена передать Украине кассетные боеприпасы rawpixel

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Четверо американских законодателей-республиканцев направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом срочно направить на Украину кассетные боеприпасы. Они отметили, что у Соединенных Штатов есть три миллиона таких боеприпасов и они были бы востребованы в том числе в боях за Артемовск. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы пишем, чтобы призвать вас немедленно передать украинским вооруженным силам кассетные боеприпасы, такие как оптимизированные конвенциональные боеприпасы двойного назначения DPICM», — говорится в послании.

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Его авторы выразили «глубокое разочарование» нежеланием администрации Байдена предоставить Украине необходимое количество средств дальнего огневого поражения и маневренных возможностей для «использования оперативных прорывов против русских».

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Законодатели отметили, что ВС России имеют численное преимущество в Артемовске и там кассетные боеприпасы особенно пригодились бы ВСУ.

Под письмом подписались глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, глава комитета по делам вооруженных сил Майк Роджерс, а также члены аналогичных структур в сенате Роджер Уикерс и Джим Риш.