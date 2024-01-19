19 января 2024, 07:30
Конгресс США принял резолюцию по предотвращению шатдауна
Конгресс США утвердил проект финансирования ведомств страны до марта
Палата представителей американского конгресса приняла резолюцию по продлению финансирования некоторых ведомств Соединенных Штатов до начала марта. Об этом сообщили «Известия».
Проект утвердили в четверг, 18 января. Некоторые правительственные структуры США продолжат получать финансирование до 1 марта. Другой их части выделение средств продлили до 8 марта 2024 года.
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Для принятия законопроекта нужно было набрать две трети голосов. В результате поддержали резолюцию 314 конгрессменов. Против высказались 108 законодателей. Проект передадут на подпись американскому президенту Джо Байдену.
Таим образом в США предотвратили шатдаун — частичное прекращение работы правительства страны. Палате представителей конгресса удалось это сделать меньше чем за двое суток до предстоящей остановки деятельности правительства США.
О договоренностях лидеров обеих палат американского конгресса в середине января сообщала газета Politico. Также Байден заявлял, что в стране удалось достичь соглашения по финансированию правительства. Он отмечал, что договоренности позволят предотвратить «ненужный шатдаун».
США
Конгресс США
Джо Байден
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