Важное 14 декабря 2023, 18:44 Конгресс США принял проект оборонного бюджета с 800 миллионами долларов для Украины Конгресс США принял проект оборонного бюджета на 2024 год с деньгами для Украины Unsplash

Читать 360tv в

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла проект оборонного бюджета на 2024-й финансовый год с 800 миллионами долларов для Украины. Трансляцию заседания нижней палаты законодательного органа вели на ее сайте.

Согласно проекту, оборонный бюджет США составит 886 миллиардов долларов. Финансирование примерно на 3% превысило бюджет прошлого года. Теперь документ поступит на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Реклама

В среду проект одобрил сенат Соединенных Штатов. Сенатор Чак Шумер заявил, что принятие закона о полномочиях национальной обороны позволит противостоять России и Китаю.

В конгрессе США ранее произошел раскол из-за вопроса финансирования Украины. Запрос Байдена о выделении дополнительной помощи стране завел его в тупик.