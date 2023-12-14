14 декабря 2023, 18:44
Конгресс США принял проект оборонного бюджета с 800 миллионами долларов для Украины
Конгресс США принял проект оборонного бюджета на 2024 год с деньгами для Украины
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла проект оборонного бюджета на 2024-й финансовый год с 800 миллионами долларов для Украины. Трансляцию заседания нижней палаты законодательного органа вели на ее сайте.
Согласно проекту, оборонный бюджет США составит 886 миллиардов долларов. Финансирование примерно на 3% превысило бюджет прошлого года. Теперь документ поступит на подпись американскому лидеру Джо Байдену.
Реклама
В среду проект одобрил сенат Соединенных Штатов. Сенатор Чак Шумер заявил, что принятие закона о полномочиях национальной обороны позволит противостоять России и Китаю.
В конгрессе США ранее произошел раскол из-за вопроса финансирования Украины. Запрос Байдена о выделении дополнительной помощи стране завел его в тупик.
США
Конгресс США
Украина
Реклама
Реклама