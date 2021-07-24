Конгресс США предупредили об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила Конгрессу, что страна столкнулась с угрозой дефолта. По ее словам, экономика пострадает, если потолок госдолга не увеличат после 31 июля.

Министр напомнила, что сейчас потолок государственного долга заморожен до 31 июля. Если никакие действия не будут предприняты, то уже 1 августа задолженность вырастет до законодательно установленного максимального уровня.

«Если Конгресс не предпримет 2 августа действия, направленные на замораживание или повышение потолка долга, Минфину придется начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам», — сказала Йеллен. Цитату привел ТАСС.

Глава Минфина добавила, что если решение по госдолгу не примут, то к 1 октября правительство США столкнутся с трудностями при выплате долгов по своим обязательствам. Она пояснила, что с наступлением нового финансового года начнутся значительные траты из американского бюджета. Йеллен подчеркнула, что дефолт нанесет непоправимый ущерб экономике страны и экономическому положению всех ее жителей.