Конгресс США представил законопроект о новых санкциях против России и Путина

Группа из 25 сенаторов от Демократической партии США во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представили законопроект о новых антироссийских санкциях. Среди их целей — президент РФ Владимир Путин.

Санкции призвано запустить, если обострится ситуация на Украине. Документ получил название «Акт по защите суверенитета Украины».

«Необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», — процитировало законопроект РИА «Новости».

Кроме того, предложено запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом России, а также наложить ограничения на не менее трех крупнейших российских кредитных организаций. Также сенаторы предложили выделить Киеву 500 миллионов долларов при «ухудшении обстановки». Предлагаются санкции «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)».

Ранее сообщалось, что Белый дом поддержал пакет санкций.