11 апреля 2023, 11:07
Конгресс США предложил вторгнуться в новую страну
Politico: республиканцы предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями
Конгрессмены призвали американские власти начать военную спецоперацию в Мексике, чтобы покончить с наркокартелями. Об этом написал американский журнал Politico.
С таким предложением выступили представители Республиканской партии США Дэн Креншоу и Майк Вальц.
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«Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии», — уточнили в статье.
Политолог издания пояснил, что, таким образом, создается иллюзия широкой внешней политики партии, которая также демонстрирует недовольство иммиграцией и антипатию к Китаю.
Демократы и президент Джо Байден не поддержали идею применения военной силы в Мексике.
В середине марта член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сочла войну с наркокартелями самой важной сегодня для США.
Мексика
США
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