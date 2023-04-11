Мир 11 апреля 2023, 11:07 Конгресс США предложил вторгнуться в новую страну Politico: республиканцы предложили ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями Википедия

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Конгрессмены призвали американские власти начать военную спецоперацию в Мексике, чтобы покончить с наркокартелями. Об этом написал американский журнал Politico.

С таким предложением выступили представители Республиканской партии США Дэн Креншоу и Майк Вальц.

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«Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии», — уточнили в статье.

Политолог издания пояснил, что, таким образом, создается иллюзия широкой внешней политики партии, которая также демонстрирует недовольство иммиграцией и антипатию к Китаю.

Демократы и президент Джо Байден не поддержали идею применения военной силы в Мексике.

В середине марта член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сочла войну с наркокартелями самой важной сегодня для США.