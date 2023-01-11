Мир 11 января 2023, 01:15 Конгресс США потребовал тщательно расследовать дело о секретных документах Байдена Комитет по разведке США потребовал расследовать дело о секретных разведданных Байдена РИА «Новости»

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В отношении Джо Байдена могут провести расследование. Такой запрос сделали в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США в связи с обнаруженными секретными документами времен вице-президентства нынешнего главы Белого дома. Заявление опубликовали на сайте комитета.

«Сегодня конгрессмен Майк Тернер направил письмо директору национальной разведки Аврил Хейнс с просьбой о немедленном рассмотрении и оценке ущерба после сообщений об обнаруженных секретных документах», — говорится в пресс-релизе.

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Найденная информация может указывать на нарушение Байденом законов о защите нацбезопасности, включая закон о шпионаже и закон о президентских записях.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что среди найденных документов были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании 2013–2016 годов. Материалы передали в национальный архив. А Минюст США начал проверку с целью узнать, как бумаги попали в офис вице-президента.