Мир 09 июня 2023, 22:41 Конгресс США подготовил закон о признании России государством-агрессором Конгресс США внес законопроект о признании России государством-агрессором Pxhere

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Палата представителей Конгресса США подготовила законопроект о включении России в американский список стран — агрессоров. Об этом сообщила пресс-служба члена нижней палаты Конгресса Теда Лью.

Как отмечено в законопроекте, в случае его одобрения Конгрессом и подписания президентом США Джо Байденом, его положения не могут использовать «для введения санкций в отношении лиц, участвующих в транзакциях по экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины или по предоставлению гуманитарной помощи Украине».

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В упомянутый список могут внести государства, которые, по мнению Соединенных Штатов, «оказывали поддержку актам международного терроризма». Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами из этого списка. В настоящее время в списке находятся Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщал, что администрация Джо Байдена ведет работу с законодателями в конгрессе по усилению давления на Россию.