15 декабря 2023, 11:02
Конгресс США подготовил «рождественский подарок» для Путина — СМИ
NY: отказ США помогать Украине станет новогодним подарком Путину
Конгресс США может не согласовать Украине военную помощь и таким образом преподнесет президенту России Владимиру Путину «рождественский подарок». Об этом сообщила газета The New Yorker.
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский выразили обеспокоенность в связи с возможным решением американского конгресса. Сенат может отказаться от финансирования ВСУ, и глава государства не сумеет повлиять на мнение американских конгрессменов.
Реклама
«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину „величайший рождественский подарок“», — указали в издании.
В газете добавили, что американские политики изменили свое мнение о необходимости поддержки Украины. Журналисты напомнили, что Байден даже не смог утешить Зеленского во время его визита в Вашингтон.
«Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем», — процитировало издание слова американского лидера.
Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что палата представителей конгресса США отложила каникулы, чтобы принять решение о помощи Украине. Сенат вернется к работе уже в январе 2024 года.
США
Владимир Зеленский
Конгресс США
Владимир Путин
Украина
Джо Байден
Реклама
Реклама