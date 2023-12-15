Мир 15 декабря 2023, 11:02 Конгресс США подготовил «рождественский подарок» для Путина — СМИ NY: отказ США помогать Украине станет новогодним подарком Путину Unsplash

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Конгресс США может не согласовать Украине военную помощь и таким образом преподнесет президенту России Владимиру Путину «рождественский подарок». Об этом сообщила газета The New Yorker.

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский выразили обеспокоенность в связи с возможным решением американского конгресса. Сенат может отказаться от финансирования ВСУ, и глава государства не сумеет повлиять на мнение американских конгрессменов.

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«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину „величайший рождественский подарок“», — указали в издании.

В газете добавили, что американские политики изменили свое мнение о необходимости поддержки Украины. Журналисты напомнили, что Байден даже не смог утешить Зеленского во время его визита в Вашингтон.

«Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем», — процитировало издание слова американского лидера.

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что палата представителей конгресса США отложила каникулы, чтобы принять решение о помощи Украине. Сенат вернется к работе уже в январе 2024 года.