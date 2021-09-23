Конгресс США поддержал поправку, ужесточающую санкции против госдолга России

Палата представителей Конгресса США выступала с поддержкой инициативы ужесточить санкции против суверенного долга России. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Поправка к оборонному бюджету Штатов на следующий финансовый год предлагает запретить американцам покупать или продавать выпущенные вновь российские суверенные долговые обязательства. Запрет хотят распространить на первичный и вторичный рынки, он касается облигаций в любой валюте, выпущенных Центробанком РФ, Федеральным казначейством России и Фондом национального благосостояния со сроком погашения более двух недель.

Эти санкции связаны с тем, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Нацразведку США хотят обязать предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в выборы президента и выборы в Конгресс. Американский лидер, основываясь на этом отчете, должен решать, нужно ли сохранять санкции в силе.

Торговая палата США высказала мнение о том, что не стоит принимать поправку, ведь она нанесет вред не только РФ, но и американским банкам. Последние не смогут обслуживать корпоративных клиентов, которые работают в России.