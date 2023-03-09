Мир 09 марта 2023, 03:29 Конгресс США отклонил резолюцию о выводе американских войск из Сирии ТАСС: палата представителей США отклонила резолюцию о выводе американских военных из Сирии Pixabay

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Палата представителей конгресса США не приняла резолюцию о выводе американских вооруженных сил из Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные результатов голосования.

Инициативу о выводе американских солдат с территории Сирии поддержали 103 законодателя, 321 член палаты представителей высказался против.

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Резолюцию в феврале представил конгрессмен Мэтт Гетц, республиканец от штата Флорида. Он настаивал, что администрация должна аргументировать присутствие американской армии на территории арабской республики, или вывести оттуда контингент США. Республиканец отметил, что конгресс не давал разрешения на применение ВС США на сирийской земле.

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Председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли побывал на подконтрольной военным США базе на северо-востоке Сирии. Милли проверил безопасность военнослужащих Соединенных Штатов, которые находятся в арабской республике. О поездке генерала заранее не сообщали.