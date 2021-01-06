Конгресс США остановил заседание по утверждению итогов выборов президента

К решению Госара присоединились остальные представители Палаты представителей и сенаторы.

Председательствующий на заседании вице-президент Майкл Пенс призвал членов Палаты представителей и сенаторов разойтись для обсуждения по дальнейшему ходу голосования. Дебаты могут длиться не более двух часов после чего обе палаты проголосуют отдельно друг от друга. Все возражения поставят на голосование.



Такие двух часовые перерывы с отдельным голосованием будут действовать для каждого штата, по которому будут возражения. Это продлит заседание на несколько часов.

Сегодня Конгресс должен официально утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. По итогам их решения действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса, кандидат от демократической партии Джо Байден — 306 голосов.

Трамп не признал свое поражение и пообещал, что огласит настоящие данные по голосованию избирателей во время митинга со своими сторонниками в Джорджии.