Конгресс США одобрил законопроект о реализации санкций против России
Палата представителей конгресса США поддержала проект закона, который касается соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, введенных в отношении Белоруссии и России. Телеканал C-Span транслировал заседание.
Законопроект должны рассмотреть в сенате. Если верхняя палата одобрит инициативу, то документ отдадут на подпись президенту США Джо Байдену.
В материалах к проекту закона сказано, что санкции против России требуют их соблюдения юридическими и физическими лицами США. При этом существует неопределенность относительно того, в какой степени их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры финансовых учреждений из Штатов.
Если законопроект примут, то он будет являться гарантом соблюдения санкций против Белоруссии и России.
Российское правительство ввело ответные санкции против компаний ЕС и США. Речь идет о дочерних компаниях «Газпрома».