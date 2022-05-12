Конгресс США одобрил законопроект о реализации санкций против России

Палата представителей конгресса США поддержала проект закона, который касается соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, введенных в отношении Белоруссии и России. Телеканал C-Span транслировал заседание.

Законопроект должны рассмотреть в сенате. Если верхняя палата одобрит инициативу, то документ отдадут на подпись президенту США Джо Байдену.

В материалах к проекту закона сказано, что санкции против России требуют их соблюдения юридическими и физическими лицами США. При этом существует неопределенность относительно того, в какой степени их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры финансовых учреждений из Штатов.

Если законопроект примут, то он будет являться гарантом соблюдения санкций против Белоруссии и России.

Российское правительство ввело ответные санкции против компаний ЕС и США. Речь идет о дочерних компаниях «Газпрома».