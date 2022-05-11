Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на $40 млрд

Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме почти 40 миллиардов долларов был одобрен палатой представителей конгресса США.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного голосования. Законопроект уже набрал нужное для его утверждения большинство голосов, но голосование продолжается, отметил ТАСС. Документ теперь поступит на рассмотрение сената.

Глава Белого дома Джо Байден ранее объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Президент США призвал законодателей оперативно одобрить направленный до этого его администрацией запрос на выделение новых 33 миллиардов долларов для оказания помощи Украине.

Однако американские СМИ сообщали, что по итогам внутренних дискуссий в конгрессе договорились выделить 39,8 миллиарда долларов на помощь Киеву.

The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник в Демократической партии сообщил, что голосование за новый пакет военной помощи Украине может пройти во вторник, 10 мая.

В материале газеты указывалось, что в эту сумму не войдут средства, которые администрация главы Белого дома запросила для продолжения борьбы с коронавирусом. Выделение денег на медицинские цели, как предполагается, представители конгресса обсудят дополнительно.