Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов

Сенат американского Конгресса одобрил пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Инициатива набрала достаточное количество голосов, сообщают СМИ Соединенных Штатов.

На процедурном голосовании по одобрению помощи Украине «за» проголосовал 81 сенатор, «против» подали 11 голосов. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи. Конгрессмен заявил, что желает успехов Украине, но не за счет банкротства США.

Окончательное голосование прошло 19 мая, Конгресс большинством голосов принял пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Теперь закон о выделении средств должен подписать президент Джо Байден.