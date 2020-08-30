Конгресс США обвинили в сливе секретов для раздувания угрозы со стороны России

Директор Нацразведки Джон Рэтклифф отменил брифинги, которые проводились для информирования членов Конгресса о ходе выборов. Он сообщил, что они немедленно сливают секретную информацию, чтобы создать ложное впечатление угрозы, которую представляет Россия.

В эфире телеканала Fox News директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф объяснил, почему намерен прекратить устные брифинги разведки в пользу письменных отчетов.

«Через несколько минут после окончания одного такого брифинга ряд членов Конгресса вышли к представителям различных СМИ и «слили» им засекреченную информацию в политических целях», — ответил Рэтклифф.

По его мнению, конгрессмены пытались создать впечатление, что Россия каким-то образом представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай».

«Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее. Говорящие иначе просто политизируют разведку в своих собственных целях», — указал он.

Джон Рэтклифф подчеркнул, что Китай ведет настолько изощренную «системную и масштабную» кампанию, какой не делает больше никто. Он пояснил, что Пекин может нанести серьезный урон экономике США, если Конгресс не будет сдерживать китайцев.

Глава Нацразведки уточнил, что Китай действует через посредников, запугивает и шантажирует американских чиновников и законодателей.

Рэтклифф объяснил разницу между Пекином и Москвой — русские хотят сидеть за столом участников мирового порядка, китайцы — во главе этого стола.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала опубликованный 21 августа очередной доклад о «вмешательстве» России в американские выборы президента «бессодержательным и лишенным фактов».