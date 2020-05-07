Конгресс США обнародует более 50 стенограмм о «российском вмешательстве» в выборы

В Конгрессе США собрались опубликовать документы о якобы российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Речь идет о более чем 50 стенограммах свидетельских показаний.

Материалы намерен обнародовать спецкомитет по разведке Палаты представителей, уточнила газета Politico. Они касаются расследования, которые провели республиканцы, стоявшие во главе комитета до 2019 года.

Белый дом потребовал повторно проанализировать документы до публикации, чтобы выяснить, нет ли в них секретной информации. Позже в администрации от этого отказались. Такое решение, по данным издания, связано с призывами сторонников президента США Дональда Трампа к руководителю комитета Адаму Шиффу. Его попросили опубликовать материалы.

Всего стенограмм 53. В аппарате директора Национальной разведки завершили их дополнительную проверку на предмет секретности. Отредактированные версии документов законодатели хотят просмотреть как можно скорее. Процесс замедляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Администрация намеревалась заново изучить материалы еще в марте 2019 года, а Шифф выступал против этого. В разведке решили, что не будут делиться сведениями с чиновниками. Процесс зашел в тупик, а конгрессмены предложили отредактированные версии 43 стенограмм из 53 только в июне того же года. Белый дом настаивал, чтобы десять оставшихся тоже пересмотрели.

Сейчас, судя по имеющимся данным, вопрос решен. Как быстро предложения разведки рассмотрят, неясно. Однако документы должны «заново открыть дела», имеющие отношение к контактам предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году с РФ.

Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс. Почти два года шло расследование сецпрокурора США Роберта Мюллера. Он выяснял, существовал ли сговор между властями РФ и Трампом. В конечном итоге Мюллер пришел к выводу, что его не существовало. Сам американский лидер неоднократно отвергал подобные обвинения. В Москве тоже заявили, что не пытались повлиять на ход выборов в США.