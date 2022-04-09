Конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов

Конгресс США не смог принять законопроект, позволяющий американской администрации изъять активы бизнесменов из РФ и передать вырученные средства Украине. Этому помешала неправительственная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (АСЗГС), сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, речь шла о двухпартийной инициативе конгрессменов демократа Тома Малиновски и республиканца Джо Уилсона. Законопроект предполагал наделение американского правительства правом конфисковать имущество стоимостью более пяти миллионов долларов, принадлежащее попавшим под санкции россиянам. Общий объем средств, отметили авторы документа, мог исчисляться миллиардами долларов.

Однако, по информации осведомленных источников, представители АСЗГС заявили конгрессменам, что данный закон противоречит законодательству США. Он не дает возможности россиянам оспорить изъятие имущества в американском суде. В результате Москва одержала бы «пропагандистскую победу» над Вашингтоном.

В результате конгрессмены проголосовали за «резкое ослабление» законопроекта. В рамках изменений предполагается создание целевой группы, которая даст администрации Джо Байдена 60 дней для «определения конституционных механизмов, с помощью которых власти получат возможность изымать российские активы. После этого Капитолий займется разработкой нового законопроекта.