Конгресс США не исключил импичмент Трампу из-за скандала с Зеленским

«Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — заявил Шифф.

Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским Подробнее

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп раскрыл некую секретную информацию и дал обещание, которое встревожило разведывательные службы США.

Также президент якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследование в отношение сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера.

Трамп отрицает все обвинения в давлении на Зеленского. По мнению лидера, эту историю сфабриковали чтобы дискредитировать его перед выборами 2020 года и выгородить Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время кампании 2016 года. Байден-старший является главным претендентом на место Трампа.