  • Конгресс США не исключил импичмент Трампу из-за скандала с Зеленским

    22 сентября 2019, 21:42

    Мария Борисова

    Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа, если будет доказано, что он оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа.
    Конгресс США не исключил импичмент Трампу из-за скандала с Зеленским

    «Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это [импичмент] может быть единственным средством», — заявил Шифф.

    Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

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    Ранее в СМИ появилась публикация о том, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп раскрыл некую секретную информацию и дал обещание, которое встревожило разведывательные службы США.

    Также президент якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследование в отношение сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера.

    Трамп отрицает все обвинения в давлении на Зеленского. По мнению лидера, эту историю сфабриковали чтобы дискредитировать его перед выборами 2020 года и выгородить Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время кампании 2016 года. Байден-старший является главным претендентом на место Трампа.