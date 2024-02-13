Мир 13 февраля 2024, 08:19 Конгресс США назвал условие рассмотрения пакета помощи Украине Конгресс США не рассмотрит пакет помощи Украине без ужесточения мер по границе Pxhere

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Палата представителей Соединенных Штатов не будет рассматривать пакет помощи Украине и Израилю, пока не решит вопрос об ужесточении охраны границы с Мексикой. Такое заявление сделал спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон. Его процитировало РИА «Новости».

«Республиканцы <…> дали четко понять: любой так называемый законопроект о дополнительном финансировании должен в первую очередь учитывать, что национальная безопасность начинается с наших границ», — подчеркнул конгрессмен.

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Джонсон назвал приоритетным вопрос об ужесточении охраны южной границы США. По его мнению, решение ситуации с Мексикой — именно то, чего «требует и заслуживает американский народ». Так как сенат не внес изменения в пограничную политику, палата представителей проработает собственные инициативы по этим вопросам, резюмировал он.

Глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан отметил, что многие жители США не считают правильным оказывать Украине финансовую помощь, пока в стране не решат свои проблемы. А в начале февраля палата представителей отклонила альтернативный проект закона о выделении денег на помощь Израилю отдельно от Украины.