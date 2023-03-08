Мир 08 марта 2023, 13:53 Конгресс США назвал интересантами взрывов на «Северных потоках» людей, связанные с Украиной Конгрес США: подрывы «Северных потоков» совершили связанные с Украиной люди РИА «Новости»

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Настоящими исполнителями взрывов на «Северных потоках» являются связанные с Украиной люди. Такое мнение неназванного представителя американского Конгресса опубликовали журналисты издания Politico.

Личность собеседника сохранили в тайне, поскольку он общался на условиях анонимности.

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«Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это», — поделился источник издания.

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Он опроверг причастность американцев к взрывам на «Северных потоках». Также сотрудник Конгресса высказался и о вероятности участия к диверсии представителей РФ. По его мнению, люди из России вряд ли были задействованы в том событии.

Авторы материала привели данные некоего исследования. Эта информация гласит, что к диверсии причастен неназванный частный спонсор из Украины. Однако связь этого лица с президентом восточноевропейской страны Владимиром Зеленским содержание исследования опровергает.