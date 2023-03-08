08 марта 2023, 13:53
Конгресс США назвал интересантами взрывов на «Северных потоках» людей, связанные с Украиной
Конгрес США: подрывы «Северных потоков» совершили связанные с Украиной люди
Настоящими исполнителями взрывов на «Северных потоках» являются связанные с Украиной люди. Такое мнение неназванного представителя американского Конгресса опубликовали журналисты издания Politico.
Личность собеседника сохранили в тайне, поскольку он общался на условиях анонимности.
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«Люди, связанные с Украиной, вероятно, сделали это», — поделился источник издания.
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Он опроверг причастность американцев к взрывам на «Северных потоках». Также сотрудник Конгресса высказался и о вероятности участия к диверсии представителей РФ. По его мнению, люди из России вряд ли были задействованы в том событии.
Авторы материала привели данные некоего исследования. Эта информация гласит, что к диверсии причастен неназванный частный спонсор из Украины. Однако связь этого лица с президентом восточноевропейской страны Владимиром Зеленским содержание исследования опровергает.
Газопровод Северный поток — 2
Конгресс США
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Северный поток
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