Мир 30 ноября 2023, 07:27 Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену — СМИ WP: конгресс США проголосует по импичменту Байдена в ближайшие недели Ian Hutchinson / Unsplash

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Республиканцы в палате представителей конгресса США в ближайшие недели планируют вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента американскому лидеру Джо Байдену. Об этом сообщила газета Washington Post.

Объявление о подготовке сделал партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер. Голосование может усилить давление на администрацию Байдена и повысить внимание к процедуре импичмента, указало издание.

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Конгрессмены 29 ноября увидели связь между упавшей главной рождественской елкой и сроком президентства Байдена. Дерево рухнуло из-за сильного ветра перед тем, как американский лидер должен был зажечь на ней огни. Сообщение о символизме падения ели опубликовал комитет палаты представителей по судебной власти, который в прошлом утвердил импичмент трех президентов США: Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что сейчас отсутствует достаточная доказательная база, чтобы объявить Байдену импичмент. СМИ отметили, что у Джонсона нет «политического императива» для отстранения президента от власти.