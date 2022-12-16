Мир 16 декабря 2022, 20:39 Конгресс США может отказаться от поддержки Украины — СМИ 19FortyFive: конгресс США может перестать спонсировать Украину без мирных переговоров РИА «Новости»

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Конгресс США может отказаться финансировать Украину, если не состоятся мирные переговоры. Такое предположение высказал обозреватель19FortyFive Брент Иствуд.

Автор материала считает, что пока во главе Соединенных Штатов стоит Джо Байден, США останутся основным источником финансирования киевского режима. Иствуд приводит данные, согласно которым Америка уже оказала помощь на 68 миллиардов долларов. В середине ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще 37,7 миллиарда. Проанализировав цифры, обозреватель указал, что помощь Украине составляет 12% от годового оборонного бюджета США.

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«Если конфликт продолжится, американским расходам на Украине не будет видно конца», — отметил журналист.

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Получившие большинство в палате представителей республиканцы могут ослабить финансовые вливания в украинский конфликт, считает Иствуд. Белый дом не готов спонсировать Украину слишком долго.

«Еще 12 месяцев боевых действий могут стоить более ста миллиардов долларов помощи. Законодатели могут отказаться поддерживать эти меры без каких-либо мирных переговоров. У администрации Байдена, похоже, нет плана на тот случай, когда политическая поддержка непрерывной помощи рухнет», — отметил обозреватель.

США предсказали национальное банкротство из-за финансирования Украины. Пока правительство спонсирует Киев, внешний долг каждый день увеличивается на 6,4 миллиарда долларов. Об этом сообщила сенатор от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.