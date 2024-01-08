Мир 08 января 2024, 00:30 Конгресс США договорился о предотвращении шатдауна Байден: конгресс достиг соглашения о финансировании правительства РИА «Новости»

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Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, которое позволит избежать шатдауна. Об этом сообщил президент страны Джо Байден. Заявление американского лидера распространил Белый дом.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — сказано в заявлении американского президента.

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Шатдаун — это временная остановка работы правительства, которая может возникнуть из-за отсутствия финансирования. В последние несколько месяцев перспектива шатдауна постоянно маячит перед американскими властями. Дело в том, что Демократическая и Республиканская партия в конгрессе не могут договориться о новом бюджете США. Демократы настаивают, чтобы в бюджете были заложены средства на военную помощь Украине, а республиканцы требуют выделения денег на борьбу с нелегальной миграцией в США и строительство стены на границе с Мексикой.

В конце сентября, чтобы избежать шатдауна, конгресс принял временный бюджет США, в котором не заложена помощь Украине и Израилю.

В ноябре спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил план по предотвращению шатдауна. Законопроект предполагал двухэтапное финансирование правительственных программ. При этом ни одна из частей предложенного плана не предусматривала поддержку Израиля или Украины. В Белом доме документ раскритиковали.