Мир 04 марта 2024, 08:46 Конгресс спустя полгода достиг договоренностей по бюджету США Шумер: в США достигли договоренностей по бюджету до конца финансового года Unsplash

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Конгресс США спустя более чем полгода достиг внутренних договоренностей между демократами и республиканцами по выделению средств на работу правительства. Об этом лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер сообщил в соцсети Х.

«Конгресс наконец достиг двухпартийного соглашения по первым шести законопроектам о государственном финансировании, которые позволят сохранить работу правительства открытой», — заявил он.

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Текущее финансирование закончится 8 марта. Поэтому палата должна была скорее принять и направить сенату новый проект. Иначе правительство бы перестало работать. Как подчеркнул Шумер способна помочь «пересечь финишную черту» в этом деле только двухпартийность.

«Мы будем продолжать, пока не закончим работу», — заключил Шумер.

По новым договоренностям, бюджет американского правительства на 2024 финансовый год составит примерно 1,66 триллиона долларов, сообщало агентство Reuters. Часть средств выделят на работу министерств сельского хозяйства, транспорт, городское развитие и жилищное строительство.

До этого президенту Джо Байдену пришлось подписать законопроект о временном бюджете правительства, чтобы министерства продолжили работу без перебоев, но лишь до 8 и 22 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что конгресс США может рассмотреть закон о новом бюджете, по которому уже этой весной на помощь Украине выделят 60 миллиардов долларов. При этом в США возбудили более 50 уголовных дел, касающихся мошенничества при закупках и поставках техники в республику. В ходе расследования обнаружили неполные декларации на грузы, направляемые через Польшу на Украиину.