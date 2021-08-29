Конгресс раскритиковал Байдена за «сон» во время общения с премьером Израиля

Сон американского президента Джо Байдена во время встречи с премьером Израиля Нафтали Беннетом вызвал негодование у конгрессменов-республиканцев. В частности, Марджори Тейлор Грин призвала отстранить его от власти.

«Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой быть управляемой человеком, который даже не в состоянии бодрствовать во время встречи с израильским премьер-министром», — заявила она в Twitter.

Речь идет о видео, на котором Байден, сидящий напротив Беннета, на несколько секунд опускает голову, в то время как его коллега разговаривает. Со стороны это очень похоже на сон. Однако репортер телеканала CNN Дэниэл Дейл решил опровергнуть эти сообщения.

По его мнению, Байден не спал, а просто опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане. Он уточнил, что в этом время Байден продолжал шевелить руками, как только израильский премьер перестал говорить, американский президент сразу ему ответил.

Конгрессвумен Лорен Боберт подписала это видео так: «Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке».