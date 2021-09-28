Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз

Республиканцы в конгрессе США, которые курируют внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы по использованию российских военных баз в Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Джима Инхофа, который является одним из авторов письма.

Послание Байдену написали члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Роджерс и Майкл Маккол, а также член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш.

Они заявили об обеспокоенности из-за того, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и возможности военного сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом. Законодатели считают, что сотрудничество с Россией не поможет Штатам бороться с терроризмом и не создаст возможности для предсказуемых отношений с РФ.

Авторы обращения подчеркнули, что военное сотрудничество двух стран запрещено законодательством США. Они потребовали от администрации своего президента немедленно проинформировать их о таких планах.

Недавно газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, написала, что на встрече руководителя Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли обсуждался вопрос использования баз РФ в Средней Азии. Издание отметило, что Герасимов не давал никаких конкретных обещаний.

Ранее стало известно, что ВМС США создали новую оперативную группу эсминцев, которую могут быстро развернуть в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам.