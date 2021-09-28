facebook_pixel
    28 сентября 2021, 09:25

    Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз

    Наза Салех Захи

    Республиканцы в конгрессе США, которые курируют внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы по использованию российских военных баз в Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Джима Инхофа, который является одним из авторов письма.

    Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз

    Послание Байдену написали члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Роджерс и Майкл Маккол, а также член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш.

    Они заявили об обеспокоенности из-за того, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и возможности военного сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом. Законодатели считают, что сотрудничество с Россией не поможет Штатам бороться с терроризмом и не создаст возможности для предсказуемых отношений с РФ.

    Авторы обращения подчеркнули, что военное сотрудничество двух стран запрещено законодательством США. Они потребовали от администрации своего президента немедленно проинформировать их о таких планах.

    Недавно газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, написала, что на встрече руководителя Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли обсуждался вопрос использования баз РФ в Средней Азии. Издание отметило, что Герасимов не давал никаких конкретных обещаний.

    Ранее стало известно, что ВМС США создали новую оперативную группу эсминцев, которую могут быстро развернуть в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам.