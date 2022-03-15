Конгресс Перу одобрил запуск процедуры импичмента президента Кастильо
В Перу запустили новую процедуру импичмента президента страны Педро Кастильо. Конгресс принял такое решение на основании обвинений, связанных с коррупцией. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на парламент государства.
Для того, чтобы отстранить Кастильо от должности, на следующем этапе Конгрессу необходимо набрать 87 голосов.
Президент вместе с адвокатами собирается предоставить документы в свою защиту до 28 марта. После этого члены парламента могут проголосовать за проведение импичмента.
По версии оппозиционных партий Fuerza Popular («Народная сила»), Avanza País («Вперед, страна») и Renovación Popular («Национальное обновление»), президент Кастильо является «морально недееспособным», чтобы возглавлять страну.