Конгресс ограничил Трампа в применении силы против Ирана

Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять вооруженные силы против Ирана без разрешения парламента.

Как сообщило агентство Reuters, это решение отражает глубокую пропасть между демократами, которые обвинил американского лидера в безрассудстве, и республиканцами, которые решительно его поддерживают.

За ограничение Трампа проголосовали 224 законодателя, против — 194 человека. После принятия документа палата представителей сможет контролировать президента. В частности, он не начнет военные действия против Ирана без официального одобрения Конгресса.

После авиаудара СГА, убившего иранского генерала Касема Сулеймани, Тегеран ответил ракетной атакой на американские военные объекты. Мировые лидеры утверждают, что одной из ракет непреднамеренно был сбит украинский лайнер, летевший в Киев.

После нападения Ирана на военные базы США на территории Ирака Трамп заявил, что Вашингтону не обязательно наносить ответный удар. Президент сообщил, что никто из американцев не пострадал. По данным Пентагона, Иран выпустил 16 баллистических ракет. В авиабазу Аль-Асад попали 11 из них, одна — в Эрбиль.

Однако иранские лидеры пообещали новые атаки, если американские военные не покинут регион.