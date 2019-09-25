  • Конгресс начал процедуру импичмента Трампа

    25 сентября 2019, 00:53

    Кирилл Фролов

    Конгресс США начал формальное расследование, необходимое для запуска процедуры отстранения от власти президента Дональда Трампа. Об этом объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщил CNN.
    Конгресс начал процедуру импичмента Трампа

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    «Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование [для запуска процедуры] импичмента», — заявила Пелоси.

    Она добавила, что Трамп «предал должность президента», а также национальную безопасность и целостность американских выборов.

    Ранее источники The New York Times и The Washington Post в Демократической партии сообщили, что демократы намерены создать специальный парламентский комитет для процедуры импичмента. Пелоси сделала заявление после обсуждения этого вопроса с членами Демократической партии.

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    Поводом для начала импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года. По данным The Wall Street Journal, Трамп призывал Зеленского помочь его адвокату Рудольфу Джулиани с расследованием в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, главного соперника Трампа по будущей президентской гонке.

    Ранее процедуру импичмента инициировали в США лишь трижды. Против президентов Эндрю Джонсона (1868 год), Ричарда Никсона (1974 год) и Билла Клинтона (1998–1999 годы). Джонсон и Клинтон были оправданы Палатой представителей. Никсон ушел в отставку до начала слушаний.