Конгресс начал процедуру импичмента Трампа

«Я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование [для запуска процедуры] импичмента», — заявила Пелоси.

Она добавила, что Трамп «предал должность президента», а также национальную безопасность и целостность американских выборов.

Ранее источники The New York Times и The Washington Post в Демократической партии сообщили, что демократы намерены создать специальный парламентский комитет для процедуры импичмента. Пелоси сделала заявление после обсуждения этого вопроса с членами Демократической партии.

Поводом для начала импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года. По данным The Wall Street Journal, Трамп призывал Зеленского помочь его адвокату Рудольфу Джулиани с расследованием в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, главного соперника Трампа по будущей президентской гонке.

Ранее процедуру импичмента инициировали в США лишь трижды. Против президентов Эндрю Джонсона (1868 год), Ричарда Никсона (1974 год) и Билла Клинтона (1998–1999 годы). Джонсон и Клинтон были оправданы Палатой представителей. Никсон ушел в отставку до начала слушаний.