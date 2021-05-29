Конго пережила более 60 землетрясений за сутки

По меньшей мере 61 землетрясение произошло в Демократической Республике Конго (ДРК) в течение суток на фоне извержений вулканов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на специалистов из службы мониторинга вулканов города Гома.

Согласно докладу сейсмологов, землетрясения связаны с продолжающимся движением магмы в районе вулкана Ньирагонго.

Несколько дней назад частота и магнитуда землетрясений были еще больше, но в последние 48 часов стали снижаться, отмечается в материале.

Вулкан Ньирагонго начал извергаться 22 мая. Жители города Гома, который находится в 20 километрах от горы, в день пробуждения вулкана покинули это место. 25 мая число погибших при происшествии увеличилось до 32. Представители местной власти сообщили, что некоторые люди сгорели в своих домах, когда до них дошла лава.