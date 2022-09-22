Мир 22 сентября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Конфронтация России с Западом лишь подтвердила, что СБ ООН окончательно утратил свое значение, — Николай Топорнин

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Доцент МГИМО и руководитель Информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин в беседе с изданием «Политика сегодня» заявил, что сложившаяся конфронтация России с Западом лишь подтвердила, что СБ ООН окончательно утратил значение «влиятельного международного механизма».

Таким образом эксперт прокомментировал 77-ю сессию Генассамблеи ООН, которая стартовала во вторник, 20 сентября. По его словам, разговоры о реформировании Совета безопасности ведутся еще с 90-х годов.

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«Сейчас идет поляризация отношений [между странами], и в этих условиях невозможно поменять уставные документы, чтобы изменить постоянных членов СБ. По крайней мере нужно внести поправки в Устав ООН. Но Россия сейчас явно против внесения любых поправок, очевидно, что и Китай тоже не жаждет быстрых изменений. То есть уже два постоянных члена СБ занимают такие позиции, а это означает блокировку всех дальнейших юридических процедур», — сообщил Топорнин.

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Как заметил эксперт, данный орган все больше похож на «говорильню», поскольку члены не могут достичь единого консенсуса по вопросам Украины, Африки, Азии, Сирии, а также Ближнего Востока.

«Мы еще долгое время будем свидетелем падения его авторитета и реальных практических возможностей влиять на события в мире», — заключил доцент.

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