Мир 11 декабря 2022, 14:59 Конфронтации России и Запада предрекли долгий срок Представитель Кремля Песков назвал долгосрочной конфронтацию России и Запада РИА «Новости»

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Улучшения отношений России и Запада в ближайшее время ждать не стоит. Стороны пришли к конфронтации, в условиях которой придется жить дальше. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сегодня стране требуется запас прочности, чтобы пройти этот период.

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«Мы уже приехали на станцию под названием „Конфронтация“. И нам нужно быть собранными, мощными, нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации», — заявил Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что страны Запада не скрывают своей нелюбви к России. Но страна не ждет от них другого отношения. Потому что в большей части мира есть немалое количество государств, с которыми у России вполне дружелюбные отношения.

«Кто-то [из стран нас] любит, и, наверное, не меньшая часть мира», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже отмечал, что страны Запада проводят агрессивную политику против России через собственные спецслужбы. Он подчеркивал, что этому влиянию противостоит российская контрразведка, которая отлично справляется с возложенными на нее обязанностями.