Предстоящие переговоры Совета России и НАТО позволят сторонам обсудить вопросы, которыми озабочена официальная Москва. США нацелены на диалог, но если Россия выберет путь конфронтации, то Штаты примут решительные меры. Об этом телеканалу CNN рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова привело РИА «Новости».

Дипломат сказал, что предстоящие переговоры — хорошая возможность с помощью диалога выяснить, какие у Москвы есть озабоченности в связи с деятельностью НАТО, а также обсудить озабоченности других стран из-за поведения России в Европе.

Блинкен заявил, что США видят в дипломатии оптимальный путь разрешения проблем, но отметил, что Штаты готовы к решительным мерам, если Россия решит избрать путь агрессии и конфронтации.

Также дипломат выразил надежду, что стороны могут возобновить сотрудничество в рамках договоренности о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Блинкен заявил, что американская делегация на встрече в Женеве готова обсуждать лишь масштаб учений в Европе, но не число американских войск.

Переговоры между Россией и США пройдут 10 января в Женеве, а 12 января состоятся переговоры между Советом России и НАТО в Брюсселе.