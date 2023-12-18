Мир 18 декабря 2023, 00:53 Конфликты на Ближнем Востоке и Украине вышли из-под контроля по вине США Трамп: ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля из-за США Unsplash

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Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США, теперь она может обернуться катастрофой. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку «полностью выйти из-под контроля». Сейчас происходят действительно плохие вещи, которые невозможно остановить, считает Трамп.

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«Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — подчеркнул он.

Это утверждение относится в том числе к украинскому конфликту, добавил Трамп. Возможно, даже в большей степени, подчеркнул экс-президент США.

Ранее Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия США в опасности. Речь шла о выступлении президента РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума. Тогда Путин прокомментировал судебное дело против Трампа, назвав его преследованием по политическим мотивам.