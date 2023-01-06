Мир 06 января 2023, 12:55 Конфликту на Украине предрекли обострение в ближайшие месяцы Советник президента Турции Калын предсказал новую эскалацию конфликта на Украине РИА «Новости»

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Серьезное обострение конфликта на Украине произойдет в ближайшие месяцы. Об этом на своей странице в Twitter написал советник президента Турции Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что эскалация приведет к новым смертям среди мирного населения, разрушению гражданской инфраструктуры и углублению кризиса.

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«От прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция продолжит свои интенсивные усилия, чтобы открыть путь для переговоров», — написал Калын.

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В минувший четверг, 5 января, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы зерновой сделки и устранение барьеров для поставок продовольствия из России. Также главы государств затронули тему строительства газового хаба и атомной электростанции «Аккую».

Эрдоган в очередной раз предложил стать посредником в переговорах о мирном урегулировании между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что начало диалога возможно только при выполнении киевским режимом ранее заявленных требований.