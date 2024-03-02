Мир 02 марта 2024, 04:35 Конфликт вспыхнул между украинскими дальнобойщиками на границе Польши Украинские водители переругались на границе с Польшей из-за подкупа протестующих РИА «Новости»

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Застрявшие в Польше из-за блокады границы украинские дальнобойщики переругались между собой из-за обвинений в подкупе протестующих для проезда. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Тысяча злотых (почти 23 тысячи рублей — прим. ред.) с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу», — процитировало издание слова водителей.

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Потом еще одна фура попыталась проехать без очереди, причем все эти автомобили были со львовскими номерами.

В прошлом месяце польские фермеры не пропустили на Украину фуру с автомобилями для ВСУ, несмотря на то, что у водителя при себе были все необходимые документы — запросы украинских властей и разрешение Минобороны Польши.

Помимо этого, поляки начали блокаду границы с Литвой. Как заявил координатор протеста польских фермеров Кароль Печиньский, Украина устроила «зерновую карусель».