Мир 18 декабря 2023, 09:27 Конфликт в секторе Газа не достиг экватора, бои продлятся — ООН Замгенсека ООН Гриффитс: война в секторе Газа еще не на полпути imago-images.de / Global Look Press

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Боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта продлятся много недель. Конфликт не достиг экватора, заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс в интервью The Financial Times.

«Война в секторе Газа еще не на полпути», — сказал он.

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Мартин Гриффитс спрогнозировал «недели и недели» боевых действий. Он обвинил Израиль в нарушении международных норм и нанесении неизбирательных ударов. Замгенсека ООН заявил, что в этом конфликте процветает безнаказанность, в том числе за убийство сотрудников гуманитарных миссий. Он заявил о необходимости специального трибунала.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Против нее проголосовали 10 стран, в том числе Израиль и США, за — 153 государства. Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа больше не пригоден для жизни. По его информации, инфраструктуру разрушили даже в Рафахе на юге анклава.