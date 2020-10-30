США призвали внешних игроков не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Чиновник пояснил, что сегодня поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и в очередной раз заявил, что участники конфликта должны выполнить свои обязательства и прекратить ведение боевых действий.

«Люди обеих стран сильно страдают, основная тяжесть потерь приходится на народ Армении, который сталкивается с наступательными военными операциями», — заявил О’Брайен.

Он подчеркнул, что у этого конфликта нет военного решения, поэтому внешние стороны не должны вмешиваться в этот конфликт, а настаивать на возвращении к мирным переговорам.

Президент России Владимир Путин напомнил предысторию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и семи районов, которые раньше принадлежали Азербайджану. Он заявил, что Москва всегда выступала за передачу территорий под власть Баку и приданию территории непризнанной республики особого положения по взаимодействию с Арменией.

Российский лидер подчеркнул, что простого решения у этого конфликта нет, так как мира можно добиться только при соблюдении очень тонкого баланса с учетом интересов обеих сторон.

Новый виток вооруженного конфликта, который привел к столкновениям и жертвам, начался на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха более месяца назад. Россия и США уже предпринимали попытки договориться о гуманитарном перемирии, чтобы стороны могли обменяться пленными и начать диалог. Однако каждый раз Баку и Ереван обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.