Мир 05 июля 2023, 16:14 Конфликт Украины с Россией закончится плохо для Зеленского Экс-разведчик ВС США Риттер: конфликт Украины и России не завершится хорошо для Зеленского Официальный сайт Президента Украины

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Противостояние с Россией завершится плохо для президента Украины Владимира Зеленского. Таким прогнозом поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По словам отставного военнослужащего, конфликт закончится на условиях российской стороны. Она больше не может доверять украинским властям в поддержке какого-либо мирного соглашения, указал Риттер.

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После победы над ВСУ Россия, по его словам, проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, параллельно устранив правительство Зеленского.

«Для украинцев все пойдет наперекосяк. Это не закончится хорошо для Зеленского», — предупредил бывший военнослужащий ВС США.

Украинцы ничего не смогут сделать для разрешения этой ситуации, добавил Риттер. Киевский режим зашел слишком далеко и совершил чересчур много зверств, заключил отставной разведчик.

Ранее Риттер заявил, что Украина напрасно возлагает надежды на помощь НАТО в контрнаступлении. У альянса нет достаточного количества войск и материально-технической подготовки, сообщил бывший военнослужащий.