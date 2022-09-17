Конфликт Турции и Греции назвали вероятной причиной начала развала НАТО | 360°

Мир 17 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Конфликт Турции и Греции назвали вероятной причиной начала развала НАТО Профессор Стафакопулос: НАТО развалится в случае конфликта Турции и Греции РИА «Новости»

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Развитие конфликта между Турцией и Грецией способно привести к нестабильности и развалу НАТО, в который входят оба государства. Эту точку зрения РИА «Новости» высказал профессор Университета Пантеон Димитрис Стафакопулос.

«Даже самый незначительный конфликт Греции с Турцией способен привести к развалу НАТО. Это будет первый случай, когда столкнутся страны, входящие в альянс», — заявил он.

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По мнению профессора, подобная ситуация может стать огромной проблемой для лидеров Североатлантического альянса, особенно на фоне украинского кризиса.

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Гораздо более вероятно, что НАТО попросит страны быстро решить все конфликты.

«В таком случае Греции фактически придется мириться с Турцией. С подачи общих партнеров по альянсу нам придется принять их как равного собеседника», — добавил Стафакопулос.

Конфликт между Грецией и Турцией произошел в конце августа, когда греческие силы ПВО взяли на радар турецкие истребители F-16 неподалеку от острова Крит. Согласно заявлению властей Турции, пилоты выполняли полет в соответствии с задачами НАТО, писало РИА ФАН.

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